Difesa: Guerini, crisi Covid ha mostrato valore aggiunto del comparto per il sistema nazionale (2)

- “La gestione della pandemia ha evidenziato non solo punti di forza ma anche le vulnerabilità del Paese”, motivo per cui “bisogna aumentare la resilienza dell’apparato nazionale”, con investimenti di lungo periodo anche in sicurezza e difesa. Lo strumento militare è in possesso di capacità uniche, ha proseguito Guerini. “Dobbiamo proseguire nel rafforzamento delle peculiari capacità che la Difesa è in grado di esprimere in queste situazioni”, che il ministro definisce come una delle principali lezioni derivante dall’emergenza Covid. Tre sono gli obiettivi posti da Guerini nel presentare il documento programmatico pluriennale: valorizzare le lezioni apprese durante l’emergenza Covid, per situazioni analoghe che dovessero presentarsi in futuro; proseguire l’adeguamento dello strumento militare; concorrere all’indispensabile azione di rilancio economico del Paese, grazie all’industria della difesa. Oltre al rafforzamento delle capacità sanitarie e prevenzione minaccia nucleare, batteriologica e chimica, bisogna rafforzare gli assetti produttivi dell’industria della difesa. Per quanto concerne il capitolo delle infrastrutture operative, per Guerini è stato necessario dedicarvi uno spazio progettuale programmatico nel documento, per portare a un potenziamento su tutto il territorio nazionale, come dimostrato dalla pandemia. (segue) (Frm)