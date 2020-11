Libia: vicepremier Maiteeg discute budget Commissione elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Ahmed Maiteeg, ha tenuto un incontro con Emad al Sayeh, responsabile dell'Alta commissione elettorale nazionale della Libia (Hnec) per discutere "il lavoro della commissione e del budget necessario per il successo delle elezioni previste per la fine del 2021". Il Consiglio di presidenza libico ha dichiarato in una nota che la riunione di Maiteeg e Al Sayeh, che si è tenuta presso la presidenza del Consiglio dei ministri a Tripoli, ha visto porre "l'accento sulla fornitura dei bilanci richiesti dalla Commissione". Il presidente del Consiglio di presidenza, Fayez al Sarraj, aveva annunciato di destinare una somma di denaro all'Alta commissione elettorale e di "sfruttare tutte le risorse disponibili per consentirle di svolgere il proprio lavoro in modo efficiente e professionale". Queste decisioni arrivano a sostegno di ciò che i partecipanti al Forum del dialogo politico libico tenutosi a Tunisi hanno concordato in merito alla fissazione di una data per le elezioni presidenziali e legislative il 24 dicembre 2021. (Lit)