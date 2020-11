Libia: ministro Difesa Gna Namroush incontra delegazione europea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Salah el Din al Namroush, ha espresso la sua "forte insoddisfazione per le posizioni negative dell'Unione europea nei confronti della Libia e del suo popolo". Citato dal quotidiano “Libya al Ahrar”, durante il suo incontro con una delegazione dell'Unione europea, al Namroush ha affermato che l'operazione Irini "non è un'operazione neutrale e che la posizione del Gna su questa operazione è di respingerla completamente se continua in questo modo e non include tutte le frontiere marittime, terrestri e aeree". Al Namroush ha aggiunto: "La realtà che vediamo e notiamo è che l'operazione è limitata solo ai confini marittimi e che i confini terrestri e aerei dell'altra parte sono aperti e continuano a ricevere sostegno da diversi Paesi". Il ministro ha anche espresso la sua insoddisfazione per "il sostegno fornito dall'Unione europea, che non raggiunge in ogni momento il livello delle sfide che la Marina libica deve affrontare nelle sue operazioni di ricerca e soccorso". (Lit)