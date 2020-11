Libia: centro migranti Al Kufra rimpatria 80 persone in Sudan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di accoglienza per migranti nella città di Al Kufra, nel sud-est della Libia, ha rimpatriato 80 persone in Sudan, compresi individui arrestati dopo essere entrati illegalmente in territorio libico. Secondo quanto riferisce i8l responsabile del centro, Muhamad al Fadil, l’attività di rimpatrio è in linea con gli sforzi per contenere la diffusione dell'epidemia da coronavirus in diversi paesi del mondo, inclusa la Libia. (Lit)