- "Il lockdown oggi non è riproponibile, perchè a marzo e aprile non c'era nulla, non c'erano le mascherine, i ventilatori per adeguare le terapie intensive, nulla nel mondo". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in relazione alle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus. (Rin)