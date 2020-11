Boccia: "Ricoveri e terapie intensive non sono da allarme rosso, no a lockdown nazionale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla prima ondata di marzo "oggi i parametri relativi ai ricoveri in terapia intensiva e ai ricoveri in area ospedaliera non sono da allarme rosso". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in conseguenza delle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus. Il ministro, parlando dei 2 parametri del 30 per cento di terapie di intensiva e del 40 per cento dei posti letto da non superare, ha ricordato che "oggi abbiamo 35mila ricoverati in tutto il territorio mentre ad aprile eravamo a 67mila. Oggi il 94 per cento si cura a casa, nella prima ondata il 45 per cento si curava in ospedale"."Il lockdown oggi non è riproponibile, perchè a marzo e aprile non c'era nulla, non c'erano le mascherine, i ventilatori per adeguare le terapie intensive, nulla nel mondo" ha precisato ancora. A ieri sera "abbiamo distribuito alle Regioni 2 miliardi di materiale consumabile, da 1 miliardo e 800mila mascherine, poi guanti, tamponi, test, tute di protezioni, 4 milioni di visiere, tutti materiali distribuiti quotidianamente" ha spiegato ancora aggiungendo che è stato distribuito "materiale non consumabile per 900mila unità, dai termometri, saturimetri, pompe, monitor, aspiratori e distribuito oltre 5mila respiratori che hanno consentito il rafforzamento delle terapie intensive"."Non si possono politicizzare i 21 parametri o renderli discrezionali senza l'appoggio della comunità scientifica" ha aggiunto. "Se verrà fuori dalla cabina di regia, dove ci sono i tecnici, una valutazione scientifica sui parametri che consenta di ponderare un parametro meglio o meno di altri, la cabina di regia può ovviamente dare il suo contributo", ha sottolineato. "Il confronto con le Regioni è giusto e oggettivo - ha sottolineato Boccia -, lo hanno chiesto al ministro della Salute e degli Affari regionali e non ci sottrarremo ma con questo spirito di garantire l'oggettività dei numeri".(Rin)