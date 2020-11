Roma: Raggi, riqualificheremo Villa Carpegna, parco storico nel quartiere Aurelio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà riqualificata Villa Carpegna a Roma. Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Villa Carpegna è uno storico parco nobiliare nel cuore del quartiere Aurelio di Roma, dove tantissimi cittadini, famiglie, bambini, amano trascorrere il loro tempo - scrive Raggi -. L'area verde sarà ulteriormente riqualificata, dopo un nostro importante restauro concluso a maggio scorso, con un investimento di 100 mila euro per mettere in sicurezza i viali e altre parti al suo interno. L'intervento - conclude - fa parte di un più grande piano di riqualificazione di parchi, ville storiche e giardini della città. Spazi fondamentali di cui tutti dobbiamo avere cura". (Rer)