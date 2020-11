Hong Kong: tasso disoccupazione invariato al 6,4 per cento tra agosto e ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Analizzato per settori, il tasso di disoccupazione dei beni di consumo e del turismo, compresi vendita al dettaglio, alloggio e servizi di ristorazione, è diminuito di 0,5 punti percentuali, all'11,2 per cento. Il tasso di disoccupazione per le attività di servizi di ristorazione è sceso al 14,8 per cento, mentre quello del settore dei trasporti è salito di 0,6 punti percentuali, al 6,2 per cento, il più alto in quasi 17 anni. Guardando al futuro, Law ha dichiarato: "Sebbene la situazione economica generale abbia registrato un certo miglioramento negli ultimi mesi, la propensione ad assumere tra i datori di lavoro rimarrà probabilmente cauta, soprattutto con le prospettive economiche ancora offuscate dall'evoluzione della situazione pandemica. Il mercato del lavoro rimarrà sotto pressione nel breve termine. Il governo ha già implementato misure di soccorso su una scala senza precedenti, tra cui una serie di misure per creare e stabilizzare l'occupazione". (Cip)