Terrorismo: Francia autorizza l'estradizione in Spagna dell'ex capo Eta Josu Ternera

- La Corte di cassazione di Parigi ha autorizzato l'estradizione definitiva alla Spagna dell'ex capo dell'organizzazione terroristica basca Eta, Jose Antonio Urrutikoetxea, meglio conosciuto come "Josu Ternera" per l'attentato del 1987 alla caserma di Saragozza che provocò undici morti, tra cui sei bambini. Come riferisce il quotidiano "La Vanguardia", Urrutikoetxea, 70 anni, era stato arrestato nel maggio 2019 a Sallanches, nelle Alpi francesi, dopo quasi 17 anni di clandestinità. L'ex terrorista ha diverse cause pendenti sia in Spagna in Francia. Nel Paese iberico oltre alla strage di Saragozza è imputato per il finanziamento illegale dell'Eta e per l'assassinio nel 1980 a Vitoria del dirigente della Michelin Luis María Hergueta. Inoltre, l'ex capo della banda armata dovrà comparire in un processo previsto per il 22 e 23 febbraio davanti alla Corte d'appello di Parigi per diversi fatti avvenuti tra il 2002 e il 2003 e che costituirebbero il reato di "associazione di crimini terroristici" e per i quali è stato condannato in primo grado a cinque anni di carcere. (Spm)