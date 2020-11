Covid: Fapi, urge strategia nazionale per consumi natalizi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione delle prossime festività natalizie è necessario ridare fiato alle piccole attività commerciali ferme da mesi per le misure di lockdown ed il calo delle vendite". Lo afferma, in una nota, il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto. "Chiediamo al governo di mettere in campo una strategia nazionale, di concerto con regioni e comuni, per consentire alle famiglie di poter svolgere, nel rispetto delle norme anticovid, l'acquisto dei regali di Natale - sottolinea -. Non possiamo immaginare di tenere fermi i consumi proprio durante questa ricorrenza in cui tante piccole attività incassano larga parte del loro fatturato annuo". (com)