Covid: Boccia, confronto settimanale con presidenti Regioni

- "I governatori ieri hanno chiesto un confronto con il governo. Ma il confronto avviene ogni settimana in cabina regia con le regioni". Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali in relazione alle recenti evoluzioni dell’emergenza coronavirus. Il ministro ha poi sottolineato come "questo approccio differenziato tra le varie regioni è la nostra forza, differenziando le misure a seconda delle esigenze territoriali. Dobbiamo continuare su questa strada".(Rin)