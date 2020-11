Libia: delegato di Sebha, dialogo Tunisi è riuscito a rompere lo stallo tra i libici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il delegato del governatorato libico di Sebha, nella regione del Fezzan, al Forum del dialogo libico a Tunisi, Abdelkader Hawili, ha affermato che l’incontro guidato dalla missione delle Nazioni Unite ha avuto un consenso del 75 per cento ed ha fallito nell'altro 25 per cento. In un’intervista rilasciata all’emittente “France 24”, Hawili ha sottolineato il dialogo di Tunisi è riuscito a “rompere il ghiaccio tra i libici”. Il delegato di Sebha ha aggiunto: “Ci hanno presentato quattro proposte, di cui 3 concordate, ovvero le elezioni, i termini di riferimento e le competenze, le condizioni e i criteri, ma abbiamo avuto un problema con i meccanismi di scelta dell'autorità esecutiva e del Consiglio presidenziale. Non eravamo d'accordo su questo”. Hawili ha osservato che il dialogo in generale ha avuto “un enorme successo e non è fallito”. Il delegato del sud ha però considerato "sbagliate" le modalità di scelta dei delegati da parte della Missione Onu.(Res)