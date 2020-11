Elezioni Usa: Michigan, contea di Wayne certifica esito elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione elettorale della Conte di Wayne, nel Michigan, ha certificato l’esito dell’elezione presidenziale dello scorso 3 novembre, dopo un iniziale stallo tra i membri repubblicani e democratici della commissione, che era stato accolto con esultanza dal presidente Donald Trump. La Contea di Wayne, che include la città di Detroit, è stata determinante per l’esito dell’elezione in quello Stato, dove il democratico Joe Biden ha vinto con un margine di circa 140mila voti. I due membri repubblicani della commissione elettorale di contea avevano inizialmente rifiutato di certificare l’esito del voto, citando l’esclusione degli osservatori repubblicani durante le operazioni di spoglio delle schede, e le discrepanze nel numero di voti postali scrutinati, che ha portato il totale dei voti espressi in quella contea, perlopiù assegnati Biden, a superare il numero degli elettori registrati. Trump aveva evidenziato queste apparenti irregolarità in una serie di Tweet coi quali aveva entusiasticamente accolto la notizia del blocco della certificazione, che però è giunta alcune ore più tardi, dopo che i due funzionari repubblicani hanno ceduto alle pressioni provenienti dai loro colleghi e dagli elettori democratici. Il vicepresidente democratico della Commissione elettorale di Wayne, Jonathan Kinloch, ha definito i due colleghi repubblicani “sconsiderati e irresponsabili”. Secondo il quotidiano “Detroit News”, lo squilibrio nelle liste elettorali di Detroit non è una novità, ma si ripresenta da diversi cicli elettorali senza mai essere stato efficacemente contestato. (Nys)