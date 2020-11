Giappone-Australia: il premier Suga incontra l’omologo Morrison a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Giappone, Yoshihide Suga, ha incontrato oggi a Tokyo il suo omologo australiano, Scott Morrison, col quale ha discusso il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa, ed ha concordato in linea di principio i contorni di un patto “storico” per agevolare le esercitazioni congiunte tra le Forze armate dei due Paesi alleati degli Stati Uniti, e contenere così più efficacemente la crescente influenza regionale della Cina. Suga e Morrison hanno espresso “gravi preoccupazioni” in merito alla situazione nel Mar Cinese Meridionale, principale teatro delle rivendicazioni territoriali dirette di Pechino, secondo il comunicato congiunto diffuso a margine del loro incontro a Tokyo. I due leader hanno “confermato la loro opposizione a qualunque tentativo coercitivo o unilaterale di alterare lo status quo, aumentando di conseguenza le tensioni nella regione”. Suga ha definito Giappone e Australia due “partner strategici speciali”, accomunati da valori come la democrazia e lo Stato di diritto; il premier giapponese ha ribadito l’impegno a “cooperare per realizzare un Indo-Pacifico libero e aperto”. Il primo ministro australiano è il primo capo di governo a visitare ufficialmente il Giappone da quando Suga ha assunto la carica di primo ministro, lo scorso settembre. Morrison era stato anche il primo leader ad intrattenere una conversazione telefonica con Suga dopo l’elezione di quest’ultimo a capo del governo giapponese. (segue) (Git)