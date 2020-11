Giappone-Australia: il premier Suga incontra l’omologo Morrison a Tokyo (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A giugno, la relazione tra India e Australia è stata elevata a partnership strategica globale. Lo hanno sancito il primo ministro indiano, Narendra Modi, e l’omologo australiano, Scott Morrison, in un vertice virtuale, esplicitando il focus sull’Indo-pacifico. Nell’ambito del partenariato strategico globale le parti hanno firmato diversi documenti e individuato un’ampia gamma di settori in cui rafforzare la cooperazione: scienza, ricerca e tecnologia; dominio marittimo; difesa e sicurezza; multilateralismo e istituzioni; economia; cultura e rapporti interpersonali. La difesa è stata indicata come un’area in cui approfondire la cooperazione: sarà aumentata l’interoperabilità militare attraverso le esercitazioni e un accordo per il sostegno logistico reciproco, che permetterà l’utilizzo delle rispettive basi. (Git)