Imprese: SoftBank accantona 80 miliardi di dollari per lo “scenario pandemico peggiore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso giapponese dei servizi di telefonia mobile e della new economy Softbank Group ha accumulato riserve di capitale per circa 80 miliardi di dollari nei mesi scorsi, tramite lo scorporo di una parte delle partecipazioni in Alibaba e T-Mobile e la cessione di altri asset. Il presidente e amministratore delegato del gruppo, Masayoshi Son, ha dichiarato che SoftBank ha accantonato la riserva di capitale nell’eventualità dello “scenario peggiore” legato alla pandemia di coronavirus. “Ho visto la possibilità di molteplici crisi economiche”, ha dichiarato Son oggi, 18 novembre, in apertura del Summit virtuale DealBook organizzato dal “New York Times”. “Abbiamo effettuato investimenti in numerose startup (…) e temevo che alcune di esse potessero non farcela”. Son ha spiegato che SoftBank si trova in una posizione finanziaria solida, ma ha deciso di accumulare liquidità per “proteggere” la posizioni del gruppo, e per cogliere nuove opportunità di investimento dopo la crisi. A dispetto dei recenti annunci relativi all’efficacia di nuovi vaccini contro la Covid-19, Son si è detto “pessimista” in merito ai futuri sviluppi di breve termine. “Nei prossimi due o tre mesi potrebbe accadere ogni sorta di disastro. Ci stiamo preparando per lo scenario peggiore”. (segue) (Git)