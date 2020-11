Imprese: SoftBank accantona 80 miliardi di dollari per lo “scenario pandemico peggiore” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso della telefonia mobile giapponese SoftBank Group ha concluso lo scorso maggio un’era di strette relazioni con il fondatore di Alibaba Group Holding, Jack Ma. Il noto imprenditore cinese ha infatti lasciato il consiglio di amministrazione di Softbank, nel quale sedeva da 13 anni. SoftBank ha nominato al suo posto tre direttori, due dei quali indipendenti, in risposta alle richieste degli investitori attivisti di aumentare i dividendi e irrobustire la governance aziendale, seguite alle gravi battute d’arresto subite dall’ambizioso piano multimiliardario di investimento nelle startup promosso dal fondatore di SoftBank, Masayoshi Son. Proprio la scommessa di Son in Alibaba, nel 2000, è stato uno degli accordi finanziari di maggior successo della storia: la startup cinese dell’e-commerce si è infatti progressivamente affermata come una delle più grandi aziende del mondo, con una capitalizzazione di mercato di 546 miliardi di dollari. Ancora oggi SoftBank detiene il 25 per cento di Alibaba. (Git)