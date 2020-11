Coronavirus: vaccino sperimentale di Sinovac efficace nei test clinici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- CronaVac, il vaccino sperimentale contro il coronavirus sviluppato da Sinovac Biontech, ha innescato reazioni immunitarie rapide durante i test clinici, ma il livello di anticorpi prodotti è stato inferiore a quello delle persone immunizzatesi contraendo il virus. E’ quanto emerge dagli esiti dei test clinici preliminari presentati dall’azienda. I test preliminari sono concepiti per valutare l’efficacia del farmaco, e secondo gli esperti citati dal quotidiano “Stratis Times”, il vaccino sperimentale pare in grado di fornire una protezione sufficiente. L’annuncio dei risultati segue di pochi giorni gli annunci di Pfizer e Moderna in merito all’efficacia dei loro vaccini, così come quelli del governo Russo in merito al vaccino sperimentale sviluppato in quel Paese. CoronaVac e quattro altri vaccini sperimentali sviluppati in Cina sono sottoposti in questi giorni alle ultime fasi dei test clinici. I risultati dei test di fase 1 e 2 del vaccino CoronaVac sono stati sottoposti a peer reviev e pubblicati sul “The Lancet Infectious Diseases”. (Fim)