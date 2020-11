Brasile: la banca Bndes vende azioni della mineraria Vale per 2,5 miliardi di real

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca nazionale per lo sviluppo economico e sociale (Bndes), istituto di credito statale del Brasile, ha informato di aver concluso la vendita di 40 milioni di azioni ordinarie della società mineraria brasiliana Vale per un valore di 2,5 miliardi di real (378 milioni di euro). Secondo quanto riferito dalla Bndes in una nota, la transazione è avvenuta attraverso negoziazioni in blocco presso la borsa di San Paolo. Lo scorso 4 agosto la Bndes aveva già messo all'asta presso la borsa valori di San Paolo parte delle azioni della Vale per un valore complessivo di 7,6 miliardi di real (1,2 miliardi di euro). La base d'asta era stata di 58,7 real (9,4 euro), valore di poco inferiore ai 60,68 real, valore raggiunto per azione alla chiusura della sessione di contrattazioni del 3 agosto. In quell'occasione era stata scelta la banca d'affari statunitense Bank of America Merrill Lynch per gestire l'intera operazione di cessione. (segue) (Brb)