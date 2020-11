Brasile: la banca Bndes vende azioni della mineraria Vale per 2,5 miliardi di real (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la cessione alla Bndes restano in portafoglio un totale di 121 milioni di azioni ordinarie della Vale pari al 2,4 per cento del capitale della società mineraria. A fine giugno, prima della ripresa della politica di cessioni di quote di aziende di stato da parte della banca, la partecipazione di Bndes in Vale corrispondeva al 6,12 per cento del capitale della società mineraria. A febbraio 2020 la Bndes ha venduto 22 miliardi di reais in azioni detenute della compagnia energetica statale brasiliana Petrobras. Attualmente la banca detiene una quota pari all'8 per cento di Petrobras, e l'aspettativa è che la compagnia saranno le prossime a essere messe in vendita all'asta. (Brb)