Ue-Usa: Borrell, relazioni trans-Atlantiche mutate per sempre da presidenza Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’avvento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden non basterà a ripristinare la fiducia e la cooperazione trans-atlantica erosa dalla presidenza di Donald Trump. Lo ha dichiarato l’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, nel corso di una intervista al settimanale “Time” che l’avvento alla Casa Bianca del democratico Joe Biden non basterà a ripristinare la fiducia e la cooperazione trans-atlantica erosa dalla presidenza di Donald Trump. “Non è mai possibile riavvolgere la storia”, ha dichiarato Borrell. “Trump ha rappresentato una sorta di risveglio, e credo che a questo punto sia meglio rimanere svegli”, ha affermato il funzionario europeo. “Non possiamo permetterci di dire: ‘Trump non c’è più, possiamo tornare allo stato d’animo precedente’”. “Time” ricorda che l’attuale inquilino della Casa Bianca è arrivato a definire l’Unione europea “un nemico”, e cita le ostilità commerciali in atto tra le due sponde dell’Atlantico. (segue) (Nys)