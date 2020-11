Ue-Usa: Borrell, relazioni trans-Atlantiche mutate per sempre da presidenza Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settimanale aggiunge che “quasi tutti i 27 paesi dell’Ue hanno celebrato la vittoria di Biden”. Tuttavia, prosegue il "Time", “dietro le quinte i funzionari europei hanno avvertito che è necessario rimanere cauti in merito agli Stati Uniti, dal momento che le visioni nazionalistiche di Trump mantengono chiaramente un vasto consenso tra i cittadini statunitensi, e potrebbero riemergere nel 2024”. A questo proposito, Borrel ha avvertito che l’Ue e una amministrazione presidenziale democratica guidata da Biden potrebbero trovarsi presto a gestire gravi divergenze sul fronte della politica estera, ad esempio in merito all’Iran e alla Cina. Secondo il vicepresidente della Commissione europea, l’intenzione espressa da Biden di far riaderire gli Usa all’accordo sul nucleare iraniano del 2015 sarà difficilmente concretizzabile, specie alla luce della decisione di Tehran di accelerare il proprio programma nucleare, in risposta all’uscita di Washington dall’accordo. L’avanzata globale della Cina costituisce secondo Borrell una seconda fonte potenziale di conflitto tra Washington e Bruxelles. (segue) (Nys)