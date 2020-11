Ue-Usa: Borrell, relazioni trans-Atlantiche mutate per sempre da presidenza Trump (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alto rappresentante dell’Ue ritiene che lo scontro per il primato globale tra gli Stati Uniti e la Cina dominerà la politica estera di Biden: “Non vogliamo trovarci nel mezzo di una guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, di cui pagheremmo le conseguenze”, ha affermato Borrell a questo proposito. Secondo il funzionario, Stati Uniti e Cina sono perlopiù uniti, ma non allineati, nel loro approccio nei confronti della superpotenza asiatica: “Siamo entrambi democrazie liberali ed economie di mercato, ma questo non significa che i nostri interessi siano sempre coincidenti. E non significa che (l’Ue) debba attenersi ciecamente alle decisioni degli Stati Uniti in merito alla Cina”. Secondo Borrell, per Bruxelles è giunto da tempo il momento di forgiare faticosamente una percorso autonomo, che dovrebbe però passare necessariamente per una maggiore integrazione, anche sul fronte della sicurezza: “Sino ad oggi ci siamo trovati in una situazione per la quale gli europei hanno chiesto agli Stati Uniti di garantire la loro sicurezza. Ora dobbiamo essere pronti a fare da soli”. (Nys)