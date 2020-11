Argentina: Camera dei deputati approva Legge di Bilancio 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante preveda un aumento della spesa pubblica del 7,6 per cento rispetto al 2020, la legge - approvata ieri con 139 voti a favore, 20 contrari e 83 astensioni -, punta a generare sul lungo termine le condizioni per raggiungere la "stabilizzazione macroeconomica e alla sostenibilità fiscale". "Il progetto che presentiamo è realistico e definisce un percorso di ripresa economica in un quadro prudente", aveva affermato il ministro presentando la legge. Guzmán ha quindi sottolineato che "lo Stato avrà un ruolo centrale nel processo di ripresa economica". In questo senso il disegno di legge include tra le "priorità strategiche" la "riattivazione della produzione, la creazione di occupazione, il rafforzamento delle capacità di innovazione e il rafforzamento dell'istruzione e della sanità". (Abu)