Coronavirus: Ohio, coprifuoco dalle 22.00 a partire da giovedì

- Il governatore dell'Ohio, Mike DeWine, del Partito repubblicano, ha annunciato oggi che lo Stato ha approvato un coprifuoco alle 22:00 nel tentativo di frenare l'aumento dei casi di coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Lo stato ha segnalato 7.079 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, portando il totale dei casi cumulativi a 312.443. Un totale di 5.772 decessi per Covid-19 sono stati segnalati in Ohio. DeWine ha detto in una conferenza stampa che l'obiettivo dietro il coprifuoco di tre settimane è quello di ridurre il numero di contatti che le persone hanno dal 20 al 25 per cento. "L'idea è che se si riesce a rallentare questi contatti, si farà molta strada per rallentare questo virus", ha detto DeWine. (Nys)