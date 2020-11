Elezioni Usa: per il 46 per cento Trump dovrebbe ammettere la sconfitta immediatamente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggioranza relativa degli statunitensi ritiene che il presidente Donald Trump dovrebbe immediatamente ammettere la sconfitta nei confronti del democratico Joe Biden, secondo un nuovo sondaggio di Politico/Morning Consult, mentre poco meno della metà degli intervistati repubblicani ha detto che Trump dovrebbe concedere le elezioni del 2020 se alla fine non sarà in grado di produrre prove a sostegno delle sue affermazioni di diffusi brogli elettorali. Tra i favorevoli a una resa di Trump c'è il 72 per cento dei Democratici intervistati, il 43 per cento degli indipendenti intervistati e il 17 per cento dei Repubblicani intervistati. Un altro 32 per cento degli elettori registrati dice che Trump dovrebbe concedere l'elezione "alla fine, se non è in grado di sostenere le sue richieste di frode di massa". A favore di questa posizione sono il 21 per cento degli intervistati Democratici, il 34 per cento degli indipendenti e il 45 per cento dei Repubblicani. Ma il 12 per cento degli elettori registrati intervistati ritiene che Trump dovrebbe rifiutarsi di concedere a Biden "a qualunque costo".(Nys)