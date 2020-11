Coronavirus: Fauci, necessario un "approccio uniforme"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases degli Stati Uniti, Anthony Fauci, ha detto oggi che "un approccio uniforme" è necessario per affrontare la pandemia di coronavirus nel paese, piuttosto che strategie che variano da Stato a Stato. "Abbiamo bisogno di alcune misure sanitarie che tutti dovrebbero rispettare, non di un disarticolato, 'Uno Stato dice una cosa, l'altro Stato dice un'altra cosa,'" ha detto martedì Fauci in una conferenza virtuale con Andrew Ross Sorkin del "New York Times". Fauci ha detto che "vuole stare fuori dalle questioni politiche", anche se i suoi commenti sono in sintonia con le richieste di Joe Biden per una strategia nazionale per combattere il Covid-19. (Nys)