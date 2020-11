Elezioni Usa: Trump licenzia il direttore della Cisa Krebs

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha licenziato ieri Christopher C. Krebs, il direttore dall’Agenzia per la sicurezza informatica e delle infrastrutture (Cisa) che la scorsa settimana ha proclamato le elezioni dello scorso 3 novembre le “più sicure nella storia americana”. E’ stato lo stesso Trump ad annunciare tramite il proprio profilo Twitter l’atteso licenziamento del direttore dell’agenzia alle dipendenze del dipartimento di Sicurezza interna. Nel suo tweet, Trump ha definito le dichiarazioni di Krebs “profondamente inesatte”: una scelta di parole che suona come una critica anche a Twitter, che ha etichettato come “non comprovati” o “controversi” molti dei messaggi pubblicati dal presidente sulla piattaforma prima e dopo le elezioni. “Ci sono state vaste irregolarità e frodi, inclusi elettori deceduti che hanno votato, osservatori non ammessi ai seggi, ed ‘errori di sistema’ nelle macchine per il voto, che hanno trasferito voti per Trump (al candidato democratico) Biden, e molto altro. Per tale ragione, Chris Krebs è stato licenziato con effetto immediato”, ha scritto l’inquilino della Casa Bianca. (segue) (Nys)