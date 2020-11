Giappone: Olimpiadi Tokyo, presidente Cio Bach villaggio olimpico e Stadio nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Comitato olimpico internazionale (Cio), Thomas Bach, ha visitato ieri, 17 novembre, il villaggio olimpico e lo Stadio nazionale di Tokyo, due delle principali strutture realizzate dal Giappone per ospitare i Giochi olimpici estivi originariamente in programma quest’anno, e rinviati al 2021. Nella terza giornata della sua visita ufficiale di quattro giorni a Tokyo, Bach ha valutato le misure di sicurezza sanitaria predisposte presso il villaggio che ospiterà gli atleti olimpici, e lo stadio che ospiterà le cerimonie di apertura e chiusura dei Giochi, oltre a diverse competizioni di atletica leggera e agli incontri di calcio. Il presidente del Cio è stato accompagnato dalla triatleta giapponese Ai Ueda, che punta alla sua quarta partecipazione olimpica il prossimo anno, e da Sarina Satomi, vincitrice del campionato del mondo di para-badminton lo scorso anno, nella classe WH1. Il villaggio olimpico ospiterà circa 10mila atleti e preparatori atletici; lo Stadio nazionale, con una capienza di 60mila spettatori, è stato realizzato con copertura e superfici in legno, e realizzato presso il sito di un vecchio stadio risalente allo Olimpiadi di Tokyo del 1964. (segue) (Git)