Usa: difesa, missile intercettore SM-3 testato con successo contro icbm

- Il missile intercettore Standard Missile-3 Block 2A (SM-3 2A), ultima evoluzione del missile Patriot, sviluppato congiuntamente da Stati Uniti e Giappone per l’impiego sulle cacciatorpediniere lanciamissili Aegis, è stato testato con successo dalla Marina Usa contro un missile balistico intercontinentale (icbm) privo di testata. Lo ha comunicato oggi, 18 novembre, il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. Durante il test, effettuato alle ore 19.50 di ieri (ora standard delle Hawaii), un finto icbm lanciato dalle Isole Marshall è stato lanciato sull’Oceano a nord della Hawaii, intercettato e distrutto da un SM-3 lanciato da un cacciatorpediniere della Marina Usa. Il viceammiraglio Jon Hill, responsabile dell’Agenzia per la difesa missilistica Usa, ha definito il collaudo una “pietra miliare” nelle capacità di difesa balistica degli Stati Uniti. Bryan Rosselli, vicepresidente di Raytheon Missiles & Defense, che ha sviluppato il missile intercettore assieme al colosso giapponese Mitsubishi Heavy Industries, ha dichiarato che “il test, primo nel suo genere, dimostra che il nostro Paese dispone di un’opzione percorribile per una nuova linea di difesa contro le minacce a lunga gittata”. (Nys)