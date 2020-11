Coronavirus: Maryland, nuove restrizioni a bar e ristoranti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove restrizioni anti-Covid del governatore del Maryland, Larry Hogan, limiteranno l'orario dei bar e dei ristoranti e ridurranno la capacità dei negozi al dettaglio in tutto lo Stato nel tentativo di contenere il rialzo dei contagi e dei ricoveri ospedalieri. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Il Maryland ha riportato 2.149 nuovi casi di coronavirus, il secondo record giornaliero da marzo. Ci sono stati 13 giorni consecutivi con più di mille casi, ha detto Hogan in conferenza stampa. "Ora stiamo assistendo a una diffusa trasmissione comunitaria in ogni angolo del nostro Stato", ha spiegato. "Questa non è l'influenza. Non è una notizia falsa. Non sta per scomparire magicamente. Siamo in guerra e il virus sta vincendo".(Nys)