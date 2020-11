Usa: Fed, Powell parla di rallentamento ripreso e rischi con la seconda ondata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La velocità della ripresa sta rallentando e ci sono significativi rischi nel medio termine legati all'aumento dei casi di Covid-19. È l'allarme che lancia il presidente della Federal Reserve statunitense, Jerome Powell. Lo riporta l'emittente "Cnn". Per il numero uno della Fed i prossimi mesi per l'economia statunitense saranno "difficili" e, nonostante i recenti progressi sul vaccino rappresentino "una buona notizia", la strada della ripresa "è lunga". "L'economia ha bisogno di stimoli di bilancio e non è il momento di occuparsi della sostenibilità del debito", ha spiegato Powell. Nell'attuale scenario, secondo Powell, la politica di bilancio può, infatti, al contrario della Fed, concedere aiuti diretti e sostenere i redditi. "La Fed ha un ruolo importante ma limitato nel ridurre le disuguaglianze". Il presidente della Fed ha definito ripresa in corso incompleta e assicurato che farà la sua parte per aiutare la crescita usando tutti gli strumenti a sua disposizione. (Nys)