Elezioni Usa: Corte Suprema della Pennsylvania respinge accuse del Gop sugli osservatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Pennsylvania ha stabilito con cinque voti favorevoli e due contrari che l'accesso degli osservatori del Partito repubblicano al conteggio delle schede elettorali a Filadelfia era sufficiente, respingendo l'affermazione della campagna del presidente Donald Trump secondo cui gli osservatori presenti non hanno avuto un "accesso adeguato". Lo riporta il sito "Politico". La campagna di Trump ha sostenuto che gli osservatori sono stati posizionati troppo lontano per vedere effettivamente il processo di conteggio dei voti, e un tribunale di grado inferiore ha inizialmente accolto la causa, ordinando che fossero autorizzati ad avvicinarsi al processo. La decisione della Corte Suprema della Pennsylvania è arrivata proprio mentre un altro giudice federale dello Stato stava sospendendo un'udienza chiave su una causa separata per le elezioni della campagna elettorale di Trump, a causa di un problema con le linee telefoniche predisposte per ascoltare la sessione. In quell'udienza, l'avvocato personale di Trump, Rudy Giuliani, che ha preso personalmente il timone del team legale di Trump, ha sostenuto che i conteggi elettorali dello Stato dovrebbero essere completamente buttati via. Trump stesso ha usato la contestazione per il processo di osservazione in Pennsylvania e altrove per allestire una narrazione basata su presunti e diffusi brogli elettorali. "Non hanno voluto far entrare i nostri osservatori e osservatori nelle sale di conteggio", ha twittato su Twitter sabato.(Nys)