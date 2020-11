Elezioni Usa: Georgia, si avvicina la fine del riconteggio ma risultati in regola

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari delle elezioni in Georgia dicono che il riconteggio presidenziale dello Stato dovrebbe essere completato oggi, aggiungendo che la maggior parte dei risultati sono stati "puntuali" con i conteggi iniziali riportati. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". Secondo Gabriel Sterling, il responsabile dell'implementazione dei sistemi di voto della Georgia, rimangono solo 300 mila schede da contare a mano sui quasi cinque milioni di voti espressi alle elezioni generali del 3 novembre. I funzionari di 29 delle 159 contee dello Stato hanno detto all'emittente "Cnn" che le loro verifiche elettorali non hanno riscontrato discrepanze con i risultati inizialmente riportati. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha rifiutato di concedere la vittoria al rivale Joe Biden, citando massicci brogli elettorali in diversi Stati, inclusa la Georgia. (Nys)