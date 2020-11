Argentina: governo Fernandez presenta in parlamento progetto su legalizzazione aborto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha inviato oggi al parlamento il progetto legge del governo per la legalizzazione dell'aborto. Lo ha annunciato attraverso un video messaggio diffuso sulle reti social nel quale ha sottolineato che in questo modo il presidente rispetta l'impegno assunto in campagna elettorale e nel discorso di inaugurazione dei lavori parlamentari il 2 marzo. "La mia parola è espressione delle mie convinzioni più profonde, nella giornata di oggi invierò al parlamento due progetti di legge affinché tutte le donne abbiano accesso al diritto alla salute integrale", ha affermato il capo di Stato. "Il primo è sulla legalizzazione volontaria della gravidanza, e garantisce che il sistema di salute permetta la sua realizzazione in condizioni sanitarie che assicurino la salute e la vita" ha proseguito Fernandez. Il secondo progetto, secondo quanto illustrato dal capo di Stato argentino, "istituisce il programma dei Mille giorni, con l'obiettivo di rafforzare le cure integrali della donna durante la gravidanza, e dei suoi figli durante i primi anni di vita". "La mia convinzione è che lo Stato deve accompagnare tutte le gestanti nei loro progetti di maternità così come farsi carico della salute e della vita di chi decide non proseguire una gravidanza", ha quindi spiegato, ribadendo che "la criminalizzazione dell'aborto è servita solo a emarginare alla clandestinità questa realtà preoccupante" (segue) (Abu)