Argentina: governo Fernandez presenta in parlamento progetto su legalizzazione aborto (2)

- Ad agosto del 2018 il Senato argentino aveva respinto in seconda lettura un progetto legge per la depenalizzazione dell'aborto. In quell'occasione si trattava di un testo presentato dai promotori della campagna per l'aborto "legale, sicuro e gratuito" (Ile). Il testo era stato bocciato dopo una lunghissima seduta, con 38 voti contrari e 31 a favore. La discussione, autorizzata con un gesto non scontato dall'ex presidente Mauricio Macri, aveva evidenziato tuttavia alcuni "punti deboli" nel testo, come questioni di incostituzionalità e di regolamentazione che hanno alla fine catalizzato i "no" dei parlamentari più indecisi. I senatori che hanno difeso la legge di depenalizzazione dell'aborto si erano tuttaavia mostrati convinti che la legalizzazione in Argentina è ormai una questione di tempo. "I giovani chiedono di essere ascoltati", aveva dichiarato nel corso del suo intervento, uno dei più attesi, l'ex presidente ed allora senatrice Cristina Fernandez de Kirchner, oggi vicepresidente del governo Fernandez. (Abu)