Usa: Senato, bloccata la nomina di Shelton alla Fed

- La controversa nomina di Judy Shelton alla Federal Reserve degli Stati Uniti ha subito forse un colpo fatale oggi, in un importante voto procedurale al Senato. Lo riporta l'emittente "Cnbc". La camera alta ha votato contro per limitare il dibattito sulla nomina. Secondo gli osservatori è il segnale che la nomina potrebbe non essere mai più messa ai voti. L'unica possibilità per Shelton di passare sarebbe se il leader della minoranza del Senato, Mitch McConnell, potesse ottenere almeno 50 voti. In caso di una spaccatura 50-50, il Vice Presidente Mike Pence sarebbe stato chiamato a rompere il pareggio. Un tentativo di ripensamento sarebbe complicato dalla perdita di un seggio al Senato da parte dei repubblicani quando il democratico dell'Arizona Mark Kelly prenderà il posto di Martha McSally dopo le vacanze del Ringraziamento. Ciò significherebbe che probabilmente un voto su Shelton dovrebbe tenersi entro la prossima settimana. Le opinioni di Shelton sull'indipendenza della Fed, il gold standard e la garanzia dei depositi bancari l'hanno messa in disaccordo con molti senatori democratici e alcuni della parte repubblicana. Il voto del suo comitato finanziario è stato approvato da una rigida linea di partito. Shelton è un ex consigliere economico del presidente Donald Trump. Tra coloro che si sono opposti alla nomina di Shelton c'è il vice presidente eletto Kamala Harris, che per ora rimane un senatore della California.(Nys)