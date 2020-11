Covid: Speranza, su allentamento misure ci vuole prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla possibilità di allentare prima, in alcuni territori, le misure di contenimento dei contagi “ci vuole molta prudenza perché non dobbiamo correre ed avere fretta”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenendo a “Carta bianca” su Rai3. “Io - ha aggiunto - sono per consolidare i risultati: serve attenzione”. In ogni caso “vista la circolazione del virus le misure sono indispensabili per piegare la curva” dei contagi. (Rin)