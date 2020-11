Usa: associazione di ristoratori, non ci sono prove che legano ristoranti a contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La National Restaurant Association degli Stati Uniti ha inviato una lettera alla National Governors Association oggi, dicendo che non ci sono prove scientifiche che colleghino i ristoranti ai casi di coronavirus. Lo riporta il sito di approfondimento politico "The Hill". "Ad oggi, non abbiamo trovato alcuna epidemia sistemica di Covid-19 da parte delle centinaia di migliaia di ristoranti in tutto il paese che operano sotto la guida dell'Associazione e seguono le norme locali di salute pubblica e sicurezza", ha scritto Tom Bené, amministratore delegato dell'associazione. Città come San Francisco e Chicago hanno recentemente chiuso i ristoranti al coperto e l'Oregon ha limitato i ristoranti a consegna e da asporto solo per due settimane. New York ha richiesto che i ristoranti al coperto e quelli all'aperto chiudessero alle 22. Bené ha esortato i governatori a prendere in considerazione regolamenti riguardanti le operazioni di ristorazione che si basino su dati precisi e sulla ricerca di contatti, e che i ristoranti siano trattati come esercizi al dettaglio.(New York)