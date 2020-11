Brasile: coronavirus, tornano a salire contagi e decessi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a salire anche il numero di nuovi contagi e decessi giornalieri e la media di nuovi casi e morti giornalieri su base settimanale. La media mobile dei decessi in Brasile negli ultimi 7 giorni è stata di 490 al giorno, avvicinandosi nuovamente a quota 500. La variazione è stata superiore del 34 per cento rispetto alla media delle ultime due settimane, indicando una tendenza al rialzo dei decessi da Covid-19. om pertanto la media mobile dei decessi in Brasile negli ultimi 7 giorni è stata di 490, tornando ad avvicinarsi alla casa 500. Quanto ai nuovi casi La media mobile negli ultimi 7 giorni è stata di 28.711 nuove diagnosi al giorno, una variazione superiore del 59 per cento rispetto ai casi registrati nelle due precedenti settimane. Questa percentuale è la più alta dal 3 giugno. (segue) (Brb)