Usa: Amazon apre la farmacia online

- Il colosso Amazon sbarca nel settore farmaceutico aprendo negli Stati Uniti "Amazon Pharmacy", un nuovo portale che metterà in vendita farmaci generici acquistabili dagli abbonati Prime senza assicurazione sanitaria a prezzi scontati fino all’80 per cento. Per accedere al servizio i clienti, per adesso americani, devono chiedere ai loro medici di inviare le prescrizioni direttamente sulla piattaforma. La piattaforma ha chiarito che non spedirà prodotti di cui si può abusare, inclusi molti oppioidi e che accetterà buona parte delle assicurazioni statunitensi sulla salute. Secondo il sito "Axios", con il passaggio al digitale del business farmaceutico, questa mossa potrebbe creare una grande sfida per aziende come Cvs e Walgreens, le cui azioni sono finite in ribasso stamattina dopo l'annuncio di Amazon. Il salto di Amazon nel settore farmaceutico, iniziata nel 2018 con l'acquisizione della farmacia online PillPack, insieme al suo dominio nell'e-commerce, potrebbe far sì che gli acquirenti sostituiscano le loro esigenze di acquisto dal vivo usando solo Amazon, il che potrebbe potenzialmente danneggiare le grandi catene statunitensi che vendono anche farmaci, come Walmart e Target. (Nys)