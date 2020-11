Kosovo: si accende il dibattito politico sul nuovo presidente (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Haziri ha aggiunto di non prendere seriamente in considerazione la dichiarazione dei rappresentanti dell'opposizione secondo cui molto presto faranno cadere il governo guidato da Hoti, perché a suo parere mancano dei voti richiesti. "Non hanno i voti", ha detto il vicepresidente dell’Ldk. Haziri fa riferimento ai vertici del movimento Vetevendosje, guidato da Albin Kurti, secondo cui il Kosovo deve andare a nuove elezioni parlamentari sostenendo che l'attuale esecutivo è illegittimo. In un post su Facebook di Vetevendosje si legge che "le elezioni negli Stati Uniti sono un altro indicatore del motivo per cui devono tenersi nuove elezioni in Kosovo. Il governo di Grenell (Richard, attuale ambasciatore Usa in Germania e inviato per i colloqui fra Kosovo e Serbia), il governo di un primo ministro illegittimo, deve essere destituito il prima possibile. Il Paese ha bisogno di un nuovo governo con piena legittimità per superare la crisi attuale. Il Paese ha bisogno di un governo guidato da Kurti". (Alt)