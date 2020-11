Medio Oriente: Farnesina, Italia apprezza scelta palestinese di riprendere rapporti con Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia esprime apprezzamento per l'annuncio da parte dell'Autorità nazionale palestinese della ripresa della collaborazione con Israele, inclusa quella in materia di sicurezza, sospesa da maggio. Lo riferisce una nota della Farnesina. Come auspicato dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio in occasione della sua recente visita in Israele e Palestina, si tratta di un passo importante per ristabilire un clima di fiducia tra le Parti, indispensabile per riavviare il dialogo bilaterale nella prospettiva di una soluzione a due Stati.(Com)