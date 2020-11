© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito i principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel Lazio:COMUNE-Assemblea capitolina. (ore 14)- La Sindaca di Roma Virginia Raggi interviene a "I Sindaci, riserva della Repubblica" all'interno della XXXVII Assemblea Annuale Anci. (ore 12:15)- L'assessore all'Urbanistica Luca Montuori interviene al convegno "Urbanpromo Green Progetta - Verde e spazi aperti non come sfondo ma come materiale di progettazione della città". (ore 10)REGIONE- Seduta ordinaria del Consiglio regionale del Lazio. (10:30) (segue) (Rer)