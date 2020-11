Covid: Speranza, primi segnali controtendenza su crescita valore Rt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati sull’andamento dei contagi, per il ministro della Salute, Roberto Speranza, mostrano “una situazione seria che non va assolutamente sottovalutata”. Intervenendo a “Carta bianca” su Rai3 il ministro ha ricordato che gli ultimi dati relativi al valore Rt, o indice di contagio, evidenziano “un primissimo segnale in controtendenza” rispetto alla crescita delle ultime settimane. Ma questo “non basta perchè dobbiamo portare il valore Rt sotto la soglia 1 per vedere una riduzione degli accessi al pronto soccorso ed in area medica”. Ad ogni modo, ha aggiunto, “il numero dei decessi sarà l’ultimo a scendere”. (Rin)