Covid: Di Maio, discorso Mattarella esorta classe politica a essere all'altezza del momento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel discorso odierno del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, c’è un’esortazione nei confronti della classe politica italiana a essere all’altezza di questo momento. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a “Cartabianca” su “Rai 3”. È stato un “discorso importante in un momento fondamentale”, ha detto Di Maio, ricordando che “siamo in un momento della curva epidemiologica in cui anche gli esperti parlano del possibile raggiungimento del picco a breve”. Mattarella, ha aggiunto il ministro, ha spinto la classe politica a lavorare “parlando di lealtà fra le istituzioni, ha promosso tramite gli incontri con presidenti di Camera e Senato un dibattito fra maggioranza e opposizione rafforzato in Parlamento”. (Les)