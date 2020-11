M5s: Di Maio, entro massimo 20 giorni concluderemo parte tecnica modifiche statuto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro massimo 20 giorni dovrebbe concludersi la parte tecnica delle modifiche allo statuto del Movimento cinque stelle in discussione agli Stati Generali. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, intervenendo al programma “Cartabianca” su “Rai 3”. Per Di Maio, l’obiettivo degli Stati generali è stato quello di modificare l’organizzazione del Movimento cinque stelle per “renderlo più utile agli italiani”. Il ministro ha sottolineato che sono state discusse modifiche allo statuto che consentiranno di avere una leadership collegiale, di finanziare le attività sul territorio e riorganizzare i territori con referenti locali per aiutare meglio i cittadini. Il ministro ha osservato che gli Stati generali rappresentano “un importante passo” della forza politica del Movimento cinque stelle “perché rappresentano un orizzonte”.(Res)