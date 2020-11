Usa: vaccino Pfizer, per l'amministratore delegato non ci saranno difficoltà per lo stoccaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di Pfizer ha cercato di placare le preoccupazioni sulle difficoltà di distribuzione dovute alla necessità di stoccaggio ultra-freddo per il vaccino Covid-19 della sua azienda. "Mi sento molto molto fiducioso al riguardo", ha detto Albert Bourla durante un'intervista a un evento di "Stat News". Bourla ha detto che l'azienda ha sviluppato una speciale scatola isotermica che non dovrà essere spedita in camion refrigerati o aerei. "Può essere spedita con qualsiasi mezzo di trasporto normale", ha detto Bourla. "All'interno è dotato di un termometro e di un gps, in modo da poter tracciare non solo dove si trova la scatola in ogni punto del tempo, ma anche quale sia la temperatura" per assicurarsi che non scenda al di sopra o al di sotto delle specifiche. Il vaccino deve essere conservato a meno 70 gradi Celsius, o quasi meno 100 gradi Fahrenheit, molto più freddo di qualsiasi congelatore standard. (Nys)