Colombia: forte rimablzo dell'economia nel terzo trimestre, +8,7 per cento sul periodo aprile-giugno (2)

- Secondo la Banca mondiale, nel rapporto semestrale dal titolo "Il costo di mantenersi sano" pubblicato a ottobre, la Colombia chiuderà il 2020 con una contrazione del 7,2 per cento. Il pronostico è peggiore del -4,9 elaborato a giugno, ma migliorano le stime per il biennio 2020-2021: rispetto ai precedenti incrementi del 3,4 e 3,9 per cento, la previsione ora è che il rimbalzo sia rispettivamente al 4,5 e 4,2 per cento. Per misurare il futuro dell'economia colombiana, avverte la Bm, occorrerà comunque considerare la profondità della crisi in atto e l'incidenza della domanda esterna come dell'andamento dei prezzi del petrolio. "Rimanendo elevata l'incertezza, un peggioramento della contrazione nel 2020 e un più lento recupero non possono essere esclusi", si legge ancora nel rapporto. Per il Fondo monetario internazionale (Fmi), la Colombia potrebbe chiudere l'anno con una contrazione del pil dell'8,2 per cento. Nell'aggiornamento del "Global economic outlook", pubblicato a ottobre, l'organismo multilaterale stima un rimbalzo dell'economia colombiana del 4 per cento, nel 2021. (Mec)