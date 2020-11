Russia-Turchia: Putin, su posizioni divergenti arte della diplomazia permette compromesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le posizioni di Russia e Turchia possono differire, ed in alcuni casi ciò avviene diametralmente, ma l'arte della diplomazia è di trovare compromessi sulla base del rispetto del partner. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un'intervista all'emittente televisiva "Rossiya 24", rispondendo ad una domanda sul Nagorno-Karabakh. Ripercorrendo i rapporti tra Russia e Turchia, Putin si è detto consapevole della storia conflittuale tra le due parti lungo i secoli. A suo modo di vedere, non c'è ragione per cui la partnership nel Mar Nero non possa essere similare a quella delle nazioni europee. "Le nostre posizioni non sempre coincidono in tutto, in alcuni casi divergono anche diametralmente, ma qui si trova l'arte della diplomazia, di trovare un compromesso ed un compromesso è basato sul rispetto per il partner", ha detto Putin. (Rum)